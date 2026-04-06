シンプルな装いが増える春は、着こなしをパッと華やかに見せてくれるカラーアイテムが頼りになるものです。そのなかでも今回は、今季トレンドカラーのひとつにも挙げられる赤に注目。【GU（ジーユー）】の「透かし編みカーディガン」は、軽やかな編み地と鮮やかな色でコーデのアクセントにぴったりの予感。1枚着や羽織りとしてはもちろん、レイヤードや肩掛けなどアレンジも楽しめ、春