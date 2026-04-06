◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第９節清水３―０長崎（５日・長崎スタジアムシティ）西で、清水のＦＷ呉世勲（オ・セフン、２７）が、敵地の長崎戦で開始７秒の先制ゴールを決めた。半年の特別シーズンでＪ１の公式記録にはならないものの、２００６年にＦＷ佐藤寿人（広島）が記録した８秒の最速ゴールを更新。３―０の勝利に貢献した。開始のホイッスル直後、清水の呉世勲は相手のバックパスに猛然とプレスをかけた。みる