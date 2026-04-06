WBC準々決勝で負傷3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に日本代表として出場し、右膝を負傷した鈴木誠也外野手（カブス）の復帰が間もなくのようだ。5日（日本時間6日）、クレイグ・カウンセル監督が10日（同11日）からチームに合流する予定だと言及。米レポーターが伝えると、「うわーーーん泣いちゃう」「本当に素晴らしいニュースだ」と日米ファンを歓喜させている。鈴木は3月14日（同15日）に行われたWBC準々