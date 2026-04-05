[caption id="attachment_1576793" align="aligncenter" width="449"] 新社会人・新入学など、春に「はじめて」を迎える人を、名物タンでお祝い[/caption] 「焼肉ホルモンたけ田」は、4月1日(水)〜5月10日(日)の期間、全店舗で「春のお祝い焼肉祭」を開催中だ。「この春から新○○」を証明できる人に、春限定の名物タン「桜咲くタン」を1グループに1皿無料でプレゼント。あわせて、復刻メニューの名物「ねぎ山たけ田タン」を