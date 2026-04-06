グループBTS（防弾少年団）の5枚目のアルバム『ARIRANG（アリラン）』が、米国ビルボード（Billboard）のメインアルバムチャート「Billboard 200」で、K-POP史上初めて2週連続1位を記録した。ビルボードは5日（現地時間）、チャート予告記事を通じて、BTSの同アルバムがヒップホップスターのカニエ・ウェスト（YE）の新アルバム『BULLY』（2位）や、メラニー・マルティネスの『HADES』（3位）などを抑え、先週に続き首位を維持した