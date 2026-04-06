中国共産党の中央政治局委員である馬興瑞氏（67）がついに逮捕された。権力序列24位圏内である政治局員の失脚は、習近平国家主席の執権後で4人目だ。3日午後6時（現地時間）、党中央規律検査委員会は国家監察委員会とともに「馬興瑞・中央政治局委員兼中央農村工作指導小組副組長が、重大な規律および法規違反の疑いで現在調査を受けている」と発表した。馬興瑞氏は昨年11月末、政治局の集団学習を欠席して以降、現在まで公の場か