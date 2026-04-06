韓国コンビニCUが4日、即席フルーツスムージー飲料「リアルスムージー」の売上好調を受け、今月、全国の店舗に拡大運営すると明らかにした。リアルスムージーはスイカ、マンゴーバナナ、イチゴバナナ、ミックスベリーなど多様なフルーツを入れた専用カップフルーツをスムージーの機械に載せれば1分で完成する即席飲料だ。日本の観光地ですでに韓国人旅行者の間で「必須」の飲み物として定着した方式そのままだ。こうした経験に加え