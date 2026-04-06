現代（ヒョンデ）自動車は5日、「アイオニック6N」がワールド・カー・アワードで「今年の高性能自動車部門」を受賞したと明らかにした。現代自動車グループの車がこの賞を受けたのは2023年の起亜（キア）「EV6 GT」、2024年の現代自動車「アイオニック5N」に続き3回目だ。審査団は「運転の楽しさ、精密さ、乗り心地を同時に備えた」と評価した。アイオニック6Nは「2026中央日報カー・オブ・ザ・イヤー）」でも今年のセダンに選ばれ