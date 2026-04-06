人工知能（AI）を利用して他人の身体写真に自身の顔を合成した投稿を行った有名インフルエンサーが議論の中心に立たされている。5日（現地時間）、米国ニューヨーク・ポストなどによると、160万人のフォロワーを抱える白人インフルエンサーのローレン・ブレイク・ボルティエ（Lauren Blake Boultier）さんが、最近、黒人モデルの写真を無断で盗用した。彼女は該当の写真を、まるで自身の写真であるかのように装った。被害者である