タカラトミーアーツが展開する、“パン”をモチーフにデザインしたぬいぐるみシリーズ「Character Bakery『Nui パン』」『Nui パン』の移動型無人販売サービス PIMT-0『Nui パン SHOP モビリティ』として、成田国際空港第1 ターミナル 保安検査後（国際線）エリアにて展開が開始されています☆ タカラトミーアーツ ディズニー「Character Bakery『Nui パン』」成田国際空港第1 ターミナル「Nui パン SHOP モビリティ」 &