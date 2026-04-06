北京から平壌に到着した中国国際航空のスタッフらと記念撮影する中国の王亜軍駐北朝鮮大使（右から8人目）＝3月（在北朝鮮中国大使館のホームページから、共同）【北京共同】中国国際航空は6日、3月30日に再開したばかりの北京と北朝鮮の平壌を結ぶ直行便の運航を取りやめた。当初は週1回の運航を計画していた。外交筋によると、新型コロナウイルスの影響で6年以上中断する前も乗客が少なく、採算が取れない時期に運休していた。