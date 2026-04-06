公益社団法人「米穀安定供給確保支援機構」は６日、今後３か月間のコメ価格の見通しを示す指数（３月調査）が、前月調査から１ポイント上昇の２７だったと発表した。先安感を示す５０未満となるのは６か月連続で、在庫水準の高さや調達状況から、低水準が続いている。