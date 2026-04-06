ＴＢＳ「オールスター感謝祭２０２６春」が４日に放送された。ラストで５時間超に及ぶクイズの総合成績が発表され、８７位から順番に表示。優勝候補の松丸亮吾、ふくらＰがベスト１０入りできず、粗品も６位となったが、４位に「かずや（ザ・たっち）」が入った。意外な健闘に、今田耕司が「やりましたよ」と声をかけたが、かずやが一言「ちょっと待って！たくやが（４位以下に名前が）出てない！」と声を上げた。「幽体離