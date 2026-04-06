元NMB48でタレントの渡辺美優紀（32）が、6日までにXを更新。同期との“激レア”ツーショットを披露した。5日、京セラドーム大阪で開催された「カンサイコレクション2026S／S」に出演した渡辺は「2ショットおいときますね」と、NMB48の同期で、「さやみるきー」としてグループの顔として活躍した山本彩（32）とのツーショットを公開した。山本もXで「何か楽屋に来た久しぶりの人達と。(笑)」と、同じく同期の白間美瑠（28）も加