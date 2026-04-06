ロッキーズの菅野智之投手（３６）は、５日（日本時間６日）、本拠地デンバーでのフィリーズ戦に先発して６回を投げ、１本塁打を含む４安打１失点、５三振１四球で今季初勝利を挙げた。防御率は１・６９。フォーシームと変化球を投げ分け、低めを丁寧に攻めるベテランらしい投球で強打のフィリーズ打線に的を絞らせなかった。初回、２番シュワバーを四球で歩かせるも後続を抑えて、無失点で切り抜けると味方打線が一発攻勢で３