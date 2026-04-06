巨人は5日、育成選手の平山功太選手と支配下選手契約を締結したと発表した。背番号は『69』に決まった。平山は球団公式HPを通じて「7月までに絶対に支配下選手になりたいと思っていたので、とてもうれしいです。チャンスをもらうことができたので、自分の長所を全身で表現しながら、チームの勝利に貢献できるよう謙虚に、全力でプレーしたいです」とコメント。平山は23年育成ドラフト7位で巨人に入団。平山はオープン戦5試合