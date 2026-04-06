ドジャースの佐々木朗希投手（２４）は５日（日本時間６日）に敵地ワシントンでのナショナルズ戦に先発登板し、５回を２本塁打を含む５安打、日米通じて自己ワーストの６失点、５三振３球で勝敗は付かなかった。チームは８―６で逆転勝ちして、このカード３連勝。２回まで最速９８・７㍄（約１５８・８キロ）のフォーシームとスライダーを中心に組み立てナショナルズ打線を抑えた。しかし、大谷の一発で先制してもらった