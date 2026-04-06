菅いずみさん「のらねこノラ」（ポプラ社）で昨年、絵本作家デビューした菅（すげ）いずみさんが、ボローニャ国際児童図書展で、新人賞にあたるボローニャ・ラガッツィ賞オペラプリマ優秀賞を日本から初めて受賞した。公園のベンチで出会ったノラとおばあちゃん。あるハプニングをきっかけに「またね」「またあそびにくるね」と言葉を交わし合う間柄に。１８年間飼っていた意思の強い愛猫や、１００歳を超える天寿を全うし、