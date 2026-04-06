「コット、はじめてのドライブ」お父さんとの、はじめてのドライブ。どんどん変わっていく車窓の景色を眺めながら、コットはお父さんにたくさん質問をする。お天気のこと、鳥や植物のこと。それから時間の流れのこと。お父さんはさまざまなことを教えてくれる。刻々と姿を変えていく世界に気づいたコットは、この世に変わらないものがあるのかと、尋ねるのだった。少しずつ、世界の輪郭がくっきりしてくるコット。まだ知らない