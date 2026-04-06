『はなさかじいさん』（金の星社）より和紙などをつかい優しくやわらかく描かれた絵が魅力のいもとようこさん。いもとさんは、「おむすびころりん」「はなさかじいさん」といった昔ながらの日本の民話から、「マッチうりの少女」「くるみわり人形」といった世界の童話まで、数多くの昔話や名作を絵本として世に送り出してきました。その温かい色合いや言葉は、どんな登場人物をもやさしく受け止める包容力があり、小さな子どもた