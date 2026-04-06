『クレイジージャーニー』（TBS系）でもおなじみの危険地帯ジャーナリストで、昨今はドラマ『リブート』の裏社会監修も手がける丸山ゴンザレス氏は、コロンビアやメキシコ等々、足かけ15年に亘る取材をまとめた本書に、あえてナルコトラフィカンテ＝麻薬密売人ではなく、『ナルコトラフィコ』＝麻薬取引と名付けた。「前者の方が響きはいいかなあとも思ったんですけど、僕が書こうとしたのは麻薬ビジネスという構造であり、生産や