阪神の高卒４年目・茨木秀俊投手が６日、甲子園の１軍投手指名練習に合流した。高橋、村上、伊原、才木、ルーカスとともにウォーミングアップを始めた。茨木は帝京長岡から２０２２年ドラフト４位で阪神に入団。昨年９月２１日・ヤクルト戦（神宮）でプロ初登板し、中継ぎで２イニング投げて無失点だった。今季ここまで２軍２試合に先発して０勝０敗、防御率０・９６と安定している。