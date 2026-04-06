介護の夜勤で16時間勤務で2時間休憩があるはずなのに、ほとんどとれていないーー。 そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。相談者は、介護施設で16時間勤務・2時間休憩の一人夜勤（ワンオペ）に従事しているそうです。「利用者対応をしていない時間が休憩」とされているものの、利用者のうち要介助の方が9割を占め、実際にはいつ呼ばれるかわからない状態で業務から離れられないとのことです。 また、残業代も支払われて