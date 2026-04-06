「ナショナルズ６−８ドジャース」（５日、ワシントン）雨で試合開始が約２時間遅れた一戦。ＭＬＢ公式は「大谷翔平からの写真撮影とボール…この幼いファンにとってなんと素晴らしい思い出になったことか♥」と記し、雨の中で練習を見守った少年との写真撮影に応じ、ボールを手渡すドジャース・大谷翔平の動画を投稿した。その後、同アカウントは「この幼いファンは雨の中で大谷が練習するのを見ていた。大谷はファン