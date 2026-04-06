24年11月をもって芸能界を引退した元グラビアアイドル、元女優の浅川まりなさんが6日、Xを更新。第1子を出産したことを報告した。浅川さんは「無事に我が子、爆誕しました今日から一児のママです」と報告し、生まれたばかりの我が子の写真をアップ。続く投稿では「産後の身体、想像以上にボロボロでボロボロなボロボロいたいいたいいたい腹減った」とつづった。浅川さんは昨年7月、かねて交際していた一般男性との結婚を発表。同