コブクロ「黒田俊介」の愛車って？音楽デュオ・コブクロのYouTubeチャンネルが更新され、黒田俊介さんの愛車でドライブする様子が公開されました。黒田さんは普段どのようなクルマに乗っているのでしょうか。【動画】超カッコイイ！ コブクロ「黒田俊介」×愛車「デカイ外車」を動画で見る！（30枚以上）2026年2月27日に公開された動画「【第227回：小渕と黒田】黒田の愛車エルカミーノで車談義」では、大阪・堺東を起点にド