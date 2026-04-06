普段の何気ない会話の中で、「自分の方が上」というようなマウントをとってくる人がいるかもしれません。ママスタコミュニティのあるママの場合は、職場にそのような人がいるそう。イラッとしますし、対応に困っている様子です。『職場にマウント女子がいます。自分がいかに恵まれているかをアピールしてきますが、正直何ひとつうらやましくありません。相手には話していませんが、全てにおいて私の方が恵まれているからです。人数