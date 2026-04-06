こんにちは！ガクミカ取材班の学生記者で福岡女子大学4年の「ももこ」です。「あなたのガクチカ、何ですか？」の第5弾、ももこ編をお送りしますね！この春、大学へ進学して新しい環境に飛び込む皆さん、大学生活をどう過ごそうかと悩んでいませんか。実際、私自身も4年間を学校とアルバイトの往復にしたくない！と入学当時、何となく考えていました。今回、私が取材した石井泰地さん（九州大学3年）は、そんな悩みや迷いを行動に