＜アラムコ選手権最終日◇5日◇シャドウクリークGC（ネバダ州）◇6765ヤード・パー72＞米国女子ツアーの新規大会は、最終ラウンドが終了した。【写真】健康的な小麦色JK時代の原英莉花4打差の3位からスタートした山下美夢有は、3バーディ・5ボギーの「74」とスコアを落としながらもトータル1アンダー・4位でフィニッシュ。岩井明愛がトータルイーブンパーの5位タイ、畑岡奈紗はトータル2オーバーで9位タイになり、日本勢3人が