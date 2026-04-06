任期満了に伴う京都府知事選挙は、現職の西脇隆俊さんが3回目の当選を果たしました。 3選を果たしたのは、無所属で現職の西脇隆俊さん（70）です。 5日、投開票が行われた京都府知事選挙では、与野党から推薦を受けた西脇さんが2期8年の実績をアピールし、無所属・新人の京都華頂大学名誉教授・藤井伸生さん（69）と新人で元参議院議員の浜田聡さん（48）を破り、当選しました。 争点のひとつだった北陸新幹線の