昨年の「M−1グランプリ」で決勝3位だったお笑いコンビ、エバース佐々木隆史（33）が6日までにインスタグラムを更新。4日生放送のTBS系の名物番組「オールスター感謝祭’26春」のクイズで前回よりも順位を下げた理由を明かした。佐々木は25年秋の同番組にも出演し、クイズでは4位。そして今回は56位だった。ストーリーズで「オールスター感謝祭前回4位だったのに今回隣が森香澄さんで5時間ずっとカッコつけてたら56位だった