「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が4日、自身のインスタグラムを更新。自動車レースのスーパーフォーミュラ第1戦もてぎ（栃木・モビリティリゾートもてぎ）の様子を投稿した。「SUPER FORMULA Rd.2」と題し、結果を報告。「VANTELIN TEAM TOM'Sは36号車が14位、37号車がリタイアと悔しい結果となってしまいましたが、まだまだ開幕戦なので今後のポイント獲