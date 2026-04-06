福島県を訪問するため、JR東京駅を出発される天皇、皇后両陛下と愛子さま＝6日午前天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは6日、東日本大震災から15年に際して復興状況を視察するため、新幹線で福島県に入られた。事故を起こした東京電力福島第1原発が立地する双葉町を午後に訪れ、記憶と教訓を伝える施設を見学し、被災者と懇談する予定。1泊2日の日程で、原発から20キロ圏内にある富岡町、大熊町、浪江町を巡る。原発は双葉町と大