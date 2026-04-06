阪神の茨木秀俊投手(21)が、6日に甲子園で行われた投手指名練習に参加した。右腕はファーム・リーグ2試合に登板し、9回1/3を1失点、防御率0・96。9日ヤクルト戦でプロ初先発が有力視されており、この日は才木、ルーカスらとともに指名練習に姿を現した。