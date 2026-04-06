お笑い芸人たむらけんじ（52）が6日までにXを更新。何者かに乗っ取られていた同アカウントの再開を報告した。たむらは昨年12月以来、4カ月ぶりとなる投稿で「やっちゃ〜！！乗っ取られてたアカウントが奇跡的に復活した〜」と報告。「一度Xから、突き放されて諦めかけたけど、執念でやってやりましたイーロン・マスクThank you so much」とつづり、「50万人のフォロワーの皆様お待たせしました！！また、よろしくお願いします」