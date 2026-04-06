阪神の茨木秀俊投手（２１）が６日、甲子園球場で行われている投手指名練習に参加した。高卒４年目の右腕は３月２９日のファーム・広島戦（ＳＧＬ）で七回途中４安打１失点と好投。今春キャンプでは対外試合初実戦で先発し、首脳陣からの期待も大きい。昨年は１軍でも中継ぎとして２試合に登板していた。藤川監督は５日の広島戦（マツダ）で敗退後、「ローテーションの少し変更もありますので、その辺りも踏まえて甲子園三つ