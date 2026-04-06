女優今田美桜（29）が6日までにインスタグラムを更新。近影を公開した。「たのしかった日ありがとう〜」とつづり、絵文字7つ続けた。そして近影を公開。ボディーラインが浮き出るノースリーブに膝上のミニスカートを合わせるコーデだった。今田の投稿に対し「べっぴんさん」「スタイル素晴らしい」「キュン死した」「美桜さん本当に世界一美しいですね」「やはりでかい」「おっきい、、最高」などと書き込まれていた。