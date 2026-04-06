【モデルプレス＝2026/04/06】人気コミック『約束のネバーランド』が、連載開始10周年記念を迎えた。この度、スペシャル公演として、2026年冬に初の本格ミュージカル化が決定した。【写真】板垣李光人「約ネバ」白髪のノーマンビジュアル◆「約束のネバーランド」本格ミュージカル化『約束のネバーランド』は、2016年から2020年まで『週刊少年ジャンプ』で連載された原作・白井カイウ氏、作画・出水ぽすか氏による人気コミック。TV