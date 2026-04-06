早食いは太るもと！ ゆっくり食べるだけで早くやせる理由とは 早食いの3大リスクと痩せるコツ ゆっくり食べるのも、やせる食べ方の１つ。シンプルなことですが、これがとても効果的です。よく噛まずに早食いすると、短時間で多くの糖質が胃腸に送られ、血糖値が急上昇します。これまで説明したように、急激な血糖値の上昇は太る原因になるし、脂肪肝にも繋がります。さらにはインスリンの大量分泌ですい臓に負担がかかり、糖尿病