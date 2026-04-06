ＮＹ原油時間外上げ縮小、一部船舶がホルムズ海峡を通過 東京時間09:49現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝112.07（+0.53+0.48%） NY原油先物は上げを縮小、米イラン戦争激化見通しで一時115ドル台半ばまで急騰した。 過去24時間にイランの許可を得て15隻の船舶がホルムズ海峡を通過したとファルス通信が報じている。イランは「友好国」に関係する船舶に個別に通航を認めているようだ。