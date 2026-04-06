男子テニスのハッサン2世グランプリは5日、モロッコのマラケシュで行われ、シングルス決勝で19歳のラファエル・ホダル（スペイン）がマルコ・トルンヘリティ（アルゼンチン）に6―3、6―2で勝ってツアー初優勝した。（共同）