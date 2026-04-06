天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは６日午前、東日本大震災から１５年にあたり、福島県訪問のため新幹線で東京駅を出発された。両陛下が復興状況の視察で同県を訪ねられるのは令和になって初めて。愛子さまにとっては初の福島訪問となる。ご一家は６日昼前、福島駅に到着し、県庁で復興状況の説明を受けた後、車で双葉町に向かわれる。「東日本大震災・原子力災害伝承館」で、津波の犠牲者らを追悼して供花した後、避難先から帰