女優の坂井真紀（55）が6日、自身のインスタグラムを更新し、人気女優らとのバスケットボール観戦ショットを披露した。「いつか一緒に行きたいと思っていた葵くんと多江ちゃんと東急ドレッセとどろきアリーナへ川崎対横浜BC燃える神奈川ダービー」とBリーグを観戦したことを明かし、アリーナでの自身と女優の木村多江、ダウン症を公表している俳優・吉田葵との3ショットをアップ。「葵くん、速攻応援コール完璧で多