イラン外務省の報道官はアメリカのトランプ大統領による警告に対して「犯罪的な思考だ」と非難したうえで、イランのインフラが攻撃された場合、「同様のインフラを標的にする」と述べました。イラン外務省の報道官は5日、トランプ大統領がイランの発電所や橋への攻撃を警告したことについて、「これらの脅迫は、犯罪的な思考の表れに他ならず、戦争犯罪と人道に対する罪、そしてジェノサイドを公然と扇動する行為だ」と強く非難し