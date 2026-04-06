5日午前、仙北市で冬囲いの撤去作業をしていた男性が足場から転落し、大けがをしました。仙北警察署の調べによりますと、5日午前10時15分ごろ、仙北市田沢湖玉川の温泉宿泊施設で冬囲いの撤去作業をしていた56歳の男性が、高さ約1メートルの足場から地面に落下しました。男性は左足の骨を折る大けがをしました。