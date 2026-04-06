アイサンテクノロジーが急反落し年初来安値を更新している。前週末３日の取引終了後に、１００％子会社の秋測（秋田県秋田市）で不適切な取引や不正行為の疑いがあることを認識したとして、特別調査委員会を設置すると発表。これを嫌気した売りが出ている。なお、２６年３月期業績への影響は現時点で不明としている。 出所：MINKABU PRESS