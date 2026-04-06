ダイキョーニシカワが５日続伸している。前週末３日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、投資会社ＭＩ２（東京都渋谷区）と共同保有者による株式保有割合が５．０９％と、新たに５％を超えたことが判明。これを受けて需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は「投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為などを行うこと」としており、報告義務発生日は３月２７日となっている。 出所