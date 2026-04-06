バイク王＆カンパニーは軟調。前週末３日取引終了後、第１四半期（２５年１２月～２６年２月）連結決算を発表。売上高は８９億８３００万円（前年同期比１２．７％増）、営業損益は１億６１００万円の赤字（前年同期２１００万円の赤字）だった。販売台数が堅調に推移したほか、車両売り上げ単価も大幅に伸長し増収を確保。一方、損益面ではマーケティング投資を計画通りに実行したことによる費用増が重荷とな