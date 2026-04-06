ＡＲＣＨＩＯＮが４月１日のテクニカル上場後、株価水準を大きく切り上げており、この日も堅調に推移している。同社は日野自動車と三菱ふそうトラック・バスを傘下に置く持ち株会社。現在はトヨタ自動車とダイムラーが主要株主となっている。上場初日に株価は大きく上昇し投資家の注目を集めることとなったが、日本経済新聞電子版が５日、「三菱ふそうトラック・バスと台湾電機大手の鴻海（ホンハイ）精密工業は、２０３０