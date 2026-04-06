大阪ソーダに注目したい。中堅化学メーカーで、高シェアのニッチ製品を持つ。市場では、肥満症治療薬関連株として関心を集めている。同社は、医薬品の製造工程で不純物を表面に付着させて取り除くシリカゲルで世界的な高シェアを誇る。シリカゲルは、肥満症治療薬向け需要が拡大しており、同社では設備投資の増強を進めている。２６年３月期の連結営業利益は、前の期比３０．６％増の１７３億円と最高益の見通